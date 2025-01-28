«Улыбка Джокера»: неузнаваемая Марина Зудина вышла на публику

Актриса Марина Зудина посетила премьеру спектакля «Щастье!» в черном комплекте с юбкой и двухцветных ботинках. Как сообщает Woman.ru, 59-летнюю вдову Олега Табакова с трудом узнали на мероприятии.

Звезды кино и шоу-бизнеса побывали на новой версии фолк-оперы «Щастье!», режиссером и хореографом которой стала Алла Сигалова. Среди артистов была Марина Зудина. На фото она скромно позировала в одиночестве.

Журналисты сообщают, что к актрисе был приковано много внимания из-за ее изменившейся внешности. В последние месяцы она резко помолодела и спровоцировала слухи о пластике. Поклонники решили, что Зудина сделала подтяжку по примеру зарубежной коллеги Деми Мур.

«Марину Зудину, кажется, ненавидит пластический хирург. Улыбка Джокера на некогда красивом лице», – пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Позднее звезда опровергла слухи о хирургическом вмешательстве. Марина призналась, что слишком боится боли и переживает за безопасность. Она посоветовала лучше найти хорошего косметолога.

Ранее мы писали о том, что Марина Зудина привела 18-летнюю дочь на вечеринку. Мария училась в британской школе в Москве, окончила элитную Хорошевскую гимназию. А ее брат Павел пошел по стопам матери и стал актером. У него уже есть дочь Миа, которую ему родила актриса Софья Синицына. Они расстались, но общаются по вопросам воспитания ребенка.