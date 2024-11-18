63-летняя телеведущая Елена Малышева выступила против врачей-блогеров

Телеведущая Елена Малышева выступила против врачей-блогеров. 63-летняя звезда отметила, что они должны выкладывать в соцсетях дипломы и лицензии. Об этом сообщает Ura.ru.

Знаменитость пояснила, что Интернет представляет собой кошмарную конгломерацию людей, где каждый кричит, что он хочет. По ее мнению, «подлые и несправедливые» голоса часто звучат громче, чем остальные. За этим необходимо следить.

«Все, что касается врачебной деятельности, должно регламентироваться очень жестко и серьезно. Безусловно, Минздрав должен стать ведущей организацией, которая имеет ассоциацию врачей-блогеров. Все медики, которые работают в соцсетях, чтобы привлечь клиентов, должны стать членами этой ассоциации», — заявила Малышева.

Она добавила, что специалисты должны предоставлять дипломы и лицензии, прежде чем что-то рекомендовать.

Ранее мы писали о том, что телеведущую Елену Малышеву обвинили в нарушении авторских прав и потребовали 70 тысяч рублей. Причиной стали фотографии, авторство которых не указали при использовании.

Также стало известно о том, что Елена Малышева обратилась к Госдуме с необычным требованием. Женщина отметила, как важно добавлять йод в соль.