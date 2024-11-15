Телеведущую Елену Малышеву обвинили в нарушении авторских прав и потребовали 70 тысяч рублей

Телеведущую Елену Малышеву обвинили в нарушении авторских прав и потребовали выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», принадлежащая Малышевой компания ООО «Здоровье Инфо» получила исковое заявление от ООО «Ю1». Причиной стали фотографии, авторство которых не указали при использовании.

Отмечается, что это уже второй иск к Малышевой от представителей этой организации. Заявление сейчас находится на стадии рассмотрения.

Изначально истец потребовал 60 тысяч рублей за нарушение авторских прав, но суд удовлетворил требования лишь частично, поэтому компания подала апелляцию.

Ранее зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания по производству оборудования подала в суд на певицу Алсу. Претензии организации не уточняются, однако известно, что исковое заявление по интеллектуальным правам подано 11 ноября 2024 года.