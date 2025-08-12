63-летняя сваха Роза Сябитова рассказала о знакомстве с Майклом Джексоном. Слова Розы передает «Абзац».

В беседе с журналистами сваха призналась, что в молодости была знакома с Джексоном. По воспоминаниям Розы, Майкл помогал ей с общественно-благотворительной деятельностью. Она получала средства из фонда артиста. Сябитова признается, что у нее остались приятные впечатления от общения с Майклом.

«Майкл Джексон меня очень поддерживал и присылал гуманитарную помощь. Я была в списке на получение грантов. Ко мне стекались денежные средства с его фонда, и я отчитывалась за них. Общалась с его представителями и с ним. Очень приятный и добрый был человек», — высказалась знаменитость.

Сваха уточнила, что ей так и не удалось увидеться с зарубежной звездой. В тот период она не только занималась благотворительностью, но и самостоятельно воспитывала детей.

