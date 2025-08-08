«Я ей говорила»: Роза Сябитова объяснила, почему Ольгу Бузову не зовут замуж

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему певица Ольга Бузова до сих пор не замужем. По мнению свахи, у артистки нет времени заниматься личной жизнью и уделять внимание мужчине.

Комментарий Сябитовой приводит издание «Абзац».

«Она замужем за работой. Я ей об этом говорила. Когда ей выходить замуж? Чтобы заняться личной жизнью, необходимо время», - поделилась ведущая программы «Давай поженимся».

Сябитова отмечает, что нужно ходить на свидания, но Ольге некогда это делать.

«За ней мужчина бегать не будет. Она же хочет сильного и состоятельного партнера, ему надо уделять внимание. Когда?» - размышляет сваха.

По словам ведущей, мужчина не будет стоять в очереди с работой. Такого отношения никто не заслуживает, уверена Сябитова.

Напомним, певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак рухнул из-за измен спортсмена. По слухам, Тарасова увела из семьи модель Анастасия Костенко. Футболист женился на девушке, вместе пара воспитывает четверых детей.

Ранее Сябитова дала совет актрисе Паулине Андреевой, которая весной этого года развелась с режиссером Федором Бондарчуком. Она призвала звезду как минимум полтора года не вступать в отношения.