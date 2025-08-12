«Свадьба в Эмиратах»: Анастасия Волочкова объявила, что выходит замуж

Балерина Анастасия Волочкова объявила, что выходит замуж. Она утверждает, что шейх, который пытался украсть ее прямо с красной дорожки, решил остаться с ней.

На одном из светских мероприятий Анастасия познакомилась с иностранцем Аркади. По словам артистки, она настолько понравилась мужчине, что он собирался сразу же увезти ее в Эмираты на частном самолете. Однако Волочкова отказалась. Впрочем, судя по новой публикации балерины в Сети, шейху все-таки удалось заполучить ее внимание.

«Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах», - заявила Волочкова и опубликовала видео с Аркади.

К слову, Анастасия признавалась, что не готова ради мужчины уезжать из России. Она уверена, что нужна своей стране и своему зрителю, поэтому никогда не эмигрирует. Также она делилась, что ей не важен статус возлюбленного. По ее мнению, главное в партнере – это добропорядочность и умение быть человеком.

