В конце декабря у артиста уже была задолженность: ФНС вновь требует денег с ресторанного бизнеса Лепса

Певец Григорий Лепс, помимо творчества, активно занимается бизнесом. Один из видов его деятельности связан с ресторанным делом. По информации Telegram-канала Звездач, именно он в данный момент является для артиста проблемным.

Все дело в долге компании Лепса перед Федеральной налоговой службой. ООО «Пить», занимающаяся ресторанной деятельностью, попала в поле зрения ФНС. Журналисты выяснили, что ей выставлен счет на 403 тысячи рублей.

В конце декабря у Лепса уже была задолженность по ООО «Пить» в размере 30 тысяч рублей. Вероятно, с того момента она увеличилась до шестизначной суммы. Кусающуюся долгов информацию Григорий пока никак не прокомментировал.

Ранее ФНС вновь обратила свой взор на блогеров Артема и Валерию Чекалиных. Бывшим супругам заблокировали банковские счета.