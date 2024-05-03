62-летняя сваха Роза Сябитова заявила, что любит Ларису Гузееву как родственницу. Знаменитость рассказала об отношениях с коллегой порталу PROZVEZD.

По словам свахи, сейчас ее сердце свободно. Более того, она намеренно отказалась от отношений с мужчинами и брака. Роза сосредоточена на семье и воспитании внучки. При этом сваха уверяет, что не испытывает недостатка в любви. Ее окружают вниманием не только близкие, но и коллега по шоу «Давай поженимся!».

«Я купаюсь в любви своей семьи: своих детей и внучки. Любви очень много на самом деле. У меня даже любовь со стороны Ларисы Гузеевой появилась: уже даже больше, чем к родственнице», — высказалась Роза.

Примечательно, что еще недавно сваха рассказывала о напряженных отношениях с Ларисой. Однако теперь им удалось наладить общение.

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