62-летний гитарист Горбашов считает, что Олимпиада в Сочи была беспонтовой

62-летний гитарист Алексей Горбашов считает, что Олимпиада в Сочи была беспонтовой. Об этом сообщает Газета.Ru.

Лидер группы «Мираж» раскритиковал Олимпиаду, прошедшую в Сочи в 2014 году. Ему не понравилась церемония открытия, которую он сравнил с новогодними огоньками. По его мнению, торжественное мероприятие выглядело «дорого и беспонтово».

«Дорого и беспонтово. Было ощущение, что прям разучились. Но то, что показали французы, — это реальный трэш, когда стыдно за происходящее и хочется отвести глаза от экрана», — высказался музыкант.

Алексей вспомнил про Олимпиаду в 1980 году. По его мнению, ни Олимпиада в Сочи, ни в Париже не могут сравниться с ней.

«Я видел ту Олимпиаду. Это реально было прям трогательно, когда мишка улетал и люди рыдали на стадионе», — резюмировал гитарист.

Ранее сообщалось, что в Париже полицейские едва не арестовали группу «Мираж» и Никиту Джигурду. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актрису Алену Бабенко лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования.