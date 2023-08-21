61-летнего певца Григория Лепса не пустили в родную школу. Об этом сообщает портал «78.ru» со ссылкой на «Петербургский дневник».

Журналисты попросили артиста рассказать о забавном случае из жизни. В ответ на это Лепс вспомнил о неудачной попытке посещения родной школы. В первую очередь, охрана учреждения уточнила цель визита Григория. Услышав, что он пришел навестить учителей, охранники отказали знаменитости в пропуске в здание. Как выяснилось, на территорию школы могут проходить только преподаватели и родители учеников.

«Охранником был молодой человек. Он меня узнал, но все равно не пустил», — высказался исполнитель хита «Натали».

Также в новом интервью Лепс поделился с юным поколением секретом успеха. По словам певца, необходимо не останавливаться на достигнутом, иначе человек рискует потерять результат и отстать от жизни.

«Достаточно одного года, чтобы ты отстал на пять лет», — резюмировал артист.

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