«Я ей предан»: Григорий Лепс уверен, что молодая возлюбленная родит ему ребенка

Певец Григорий Лепс неожиданно признался, что готов зачать ребенка со своей молодой возлюбленной. 61-летний артист рассказал об этом в беседе с Пятым каналом.

Напомним, что несколько лет назад музыкант развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Звезда не стал говорить о причинах расставания, но многократно намекал на то, что все произошло из-за него. Оказалось, что мужчина не скучает в одиночестве, а счастлив с возлюбленной.

«У меня есть одна девушка. Я ей предан», — поделился Лепс.

СМИ пишут, что она моложе звезды на 40 лет! Журналисты поинтересовались, готов ли мужчина вновь стать отцом.

«Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен», – заявил певец.

Несмотря на новые отношения, Григорий признается, что каждый день общается с бывшей супругой. И продолжает называть Шаплыкову своей женой.

«У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей», — говорит артист.

Видимо, новую пассию это не смущает.