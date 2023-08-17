«Я ей предан»: Григорий Лепс уверен, что молодая возлюбленная родит ему ребенка
Певец Григорий Лепс признался, что готов зачать ребенка с молодой возлюбленной.
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Певец Григорий Лепс неожиданно признался, что готов зачать ребенка со своей молодой возлюбленной. 61-летний артист рассказал об этом в беседе с Пятым каналом.
Напомним, что несколько лет назад музыкант развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Звезда не стал говорить о причинах расставания, но многократно намекал на то, что все произошло из-за него. Оказалось, что мужчина не скучает в одиночестве, а счастлив с возлюбленной.
«У меня есть одна девушка. Я ей предан», — поделился Лепс.
СМИ пишут, что она моложе звезды на 40 лет! Журналисты поинтересовались, готов ли мужчина вновь стать отцом.
«Непременно! Даже, я думаю, будут. Практически уверен», – заявил певец.
Несмотря на новые отношения, Григорий признается, что каждый день общается с бывшей супругой. И продолжает называть Шаплыкову своей женой.
«У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей», — говорит артист.
Видимо, новую пассию это не смущает.
Ранее мы писали о том, как Григорий Лепс потерял более 3-х миллионов из-за отмены концертов за границей. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник. По его словам, теперь в ближайшее время за границей артисту будут точно не рады. В случае Лепса, зарабатывать на иностранных поклонниках он не сможет примерно 2-2,5 года. Стало известно, почему.