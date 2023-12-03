60-летняя певица Лолита Милявская рассказала, почему завидует Валерии

Певица Лолита Милявская, которая также является ведущей шоу «Суперстар!», рассказала в эфире историю песни Валерии «Была любовь» и призналась, что завидует коллеге по сцене. Она отметила, что продюсер Иосиф Пригожин сделал артистке предложение сразу после съемок клипа на эту композицию.

Милявская в шутку предположила, что всю жизнь не то пела, не там снималась и общалась не с теми композиторами. После этих слов она обратилась к сидевшему в зале автору обсуждаемой песни Виктору Дробышу и заявила, что будет ждать его звонка, чтобы стать героиней такой же истории, которая случилась с Валерией.

«Ведь первоначально причиной послужил Виктор Дробыш», — приводит слова 60-летней Лолиты портал «Вокруг ТВ».

Ранее мы писали, что певица Татьяна Буланова высказалась об одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. По ее мнению, до брака с продюсером Иосифом Пригожиным певица Валерия была более интересной и загадочной.

Также стало известно, как Иосиф Пригожин переехал в Москву. По словам продюсера, на билет в столицу он накопил, работая парикмахером в Махачкале. При этом по приезду ему негде было жить, поэтому приходилось ночевать на вокзале и даже на крыше жилого дома в 20-градусный мороз.