Татьяна Буланова рассказала о «злой шутке» в браке Валерии и Иосифа Пригожина

Певица Татьяна Буланова высказалась об одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. По ее мнению, до брака с продюсером Иосифом Пригожиным певица Валерия была более интересной и загадочной.

«С одной стороны Валерии повезло, что у нее есть такой муж. С другой стороны — это сыграло с ней злую шутку», - сказала Буланова в рамках документального фильма Муз-ТВ «Иосиф Пригожин. Моя правда».

Как пояснила звезда, с первым мужем, продюсером Александром Шульгиным Валерия выглядела иначе. Она не смогла точно сформулировать свою мысль, но подчеркнула, что с Пригожиным в певице что-то потерялось. При этом Буланова признала, что благодаря помощи второго мужа Валерия вновь стала яркой звездой.

Вместе с тем, ранее Пригожин рассказал, что когда-то сотрудничал с Татьяной и организовал ее первые концерты в Москве. В итоге между ними произошла ссора из-за денег. Певица заявила, что не получила ни копейки. Пригожин ответил, что и сам ничего не заработал, сообщает StarHit.

Ранее мы писали, что Иосиф и Валерия планируют усердно работать перед наступлением Нового года, а в сам праздник — собраться всей семьей за столом. Певица заявила, что не понимает бешеной любви к оливье. А ее супруг, наоборот, признался в любви к этому блюду.