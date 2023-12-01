«На улице спал в минус 20»: Иосиф Пригожин рассказал о тяжелом периоде в жизни

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как переезжал в Москву. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам продюсера, на билет в столицу он накопил, работая парикмахером в Махачкале. При этом по приезду в крупнейший город России ему негде было жить.

«На вокзале я спал, на крыше дома спал, на улице спал в минус 20, укутанный», - вспомнил Пригожин.

Вопрос с жильем будущей звезде удалось решить благодаря месту в общежитии при техническом училище, в которое он поступил ради «крыши над головой». Параллельно Иосиф устроился работать теплогидроизоляровщиком, начав строить теплотрассы под Павелецким вокзалом. Продюсер уточнил, что нередко из-за тяжелого рабочего графика оставался ночевать в трубах прямо на стройке.

Ранее Иосиф Пригожин выразил мнение, что Катя Лель сможет вернуться на большую сцену благодаря новой волне популярности. Продюсер также подчеркнул, что Катя Лель, группа «Тату», и Витас являются нерядовыми исполнителями.