60-летний Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в клиниках РФ

60-летний певец Валерий Меладзе потратил почти полмиллиона на лечение в российских клиниках. В перерывах между гастролями за границей он проходит обследования в частных медцентрах в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, 60-летний артист во время очередного приезда в РФ оплатил счета в московской клинике на сумму, превышающую 400 тысяч: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.

Утверждается, что обследование прошло между концертами во время большого гастрольного тура Меладзе, в ходе которого он выступал в Европе, США и странах ближнего зарубежья.

