Певец Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал более 20 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Меладзе, который не может выступать в России, провел юбилейный тур в США в честь 60-летия. Артист начал с Санкт-Петербурга — города в штате Флорида. Как пишет SHOT, на этом выступлении артист заработал примерно 22 млн рублей. А всего за американские гастроли он получил порядка 244 млн.

Валерий выступил в 14 городах Америки на 16 концертах. Наиболее востребован он был в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Американские охранники площадок были удивлены ажиотажем и не понимали, что происходит, а женщины перекрыли Таймс-сквер и устроили караоке.

В России Меладзе также продолжает зарабатывать — на бизнесе, который недавно расширил.

