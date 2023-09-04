«Коррекция лица была точно»: пластический хирург выдал секреты Маши Распутиной
Пластический хирург Зимин заметил изменения на лице певицы Маши Распутиной.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин предположил, какие операции могли быть у одной из самых эффектных певиц отечественной эстрады Маши Распутиной. Эксперт дал эксклюзивный комментарий порталу «Страсти».
Мужчина подчеркнул, что на протяжении всей творческой карьеры артистки ее образ полностью соответствовал ее псевдониму. Маша – исконно русское имя, а фамилия Распутина – элемент избыточной эротичности. Зимин считает, что для своего возраста 59-летняя звезда выглядит очень хорошо. Возможно, она добилась этого благодаря ряду хирургических вмешательств.
«Судя по фото, коррекция лица была точно и видимо, что это было сделано не в каких-то конкретных отделах, а подход был явно комплексным. Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей. Относительно блефаропластики — вероятно, так как выглядит Маша действительно не плохо. Можно сказать, что она как была, такой и осталось и это самый лучший комплимент для женщины, у которой с годами внешность только улучшается».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Дмитрий Зимин напомнил, что цель пластических операций заключается не в том, чтобы изменить человека до неузнаваемости, а в том, чтобы сохранить его природную красоту и вернуть на несколько десятков лет назад. В случае с Машей, это удалось – уверен эксперт.
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