«Коррекция лица была точно»: пластический хирург выдал секреты Маши Распутиной

«Судя по фото, коррекция лица была точно и видимо, что это было сделано не в каких-то конкретных отделах, а подход был явно комплексным. Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей. Относительно блефаропластики — вероятно, так как выглядит Маша действительно не плохо. Можно сказать, что она как была, такой и осталось и это самый лучший комплимент для женщины, у которой с годами внешность только улучшается».