«Был инсульт»: 35-летний Алексей Воробьев перенес операцию

Проходившему полтора месяца со стеклом в руке Алексею Воробьеву провели операцию. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог певца.

По словам артиста, он больше месяца проходил со стеклом в руке. Осколок разбившейся посуды по неосторожности вонзился в Воробьева. Несмотря на неприятные ощущения, Алексей вел активный образ жизни и не торопился избавляться от инородного тела.

«Мы уже как-то свыклись друг с другом. Мне казалось, что я вытащил осколок. Но выяснилось, что полтора месяца он был в моей руке»,— рассказал певец.

По словам Воробьева, операция прошла успешно. Правда, врачи извлекали инородное тело под наркозом. Дело в том, что 10 лет назад Алексей перенес опасный недуг, после которого к нему нужно особое внимание.

«Врачи боятся из-за моей истории болезни. У меня был инсульт. Меня вырубали, чтобы разрезать кожу на руке», — резюмировал Воробьев.

Ранее певец Алексей Воробьев признался, что проводит ночи не в одиночестве. Подробности смотрите в этой статье.