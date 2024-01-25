Экс-солистка «Миража» Суханкина поведала, как ее сына порезали ножом в школе

Бывшая солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина вспомнила, как ее приемного сына едва не покалечили в школе. Об этом пишет mk.ru.

«Да, у них учился один парень с неадекватным поведением. Он держал в кармане какой-то острый предмет и Сереже по шее резанул. Попал в какую-то артерию, все, конечно, жутко перепугались», - заявила артистка.

Суханкина уточнила, что после произошедшего на место приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что напавший на наследника звезды прежде уже имел конфликты с другими учащимися.

Исполнительница отметила, что ситуация с сыном заставила ее активнее поддерживать связь с учителями, которые информируют ее об обстановке в школе. Маргарита уточнила, что дети также активно рассказывают ей истории из учебного заведения. Она добавила, что старается регулярно обсуждать с подростками острые темы вроде запрещенных веществ, алкоголя и отношений с незнакомцами.

Ранее Маргарита Суханкина нашла нужным рассказать о возможной свадьбе с любимым мужчиной.