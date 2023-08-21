Певец Данко считает, что его не зовут в шоу «Маска» из-за козней Лолиты Милявской. Артист поделился откровением с порталом Леди Mail.ru.

Журналисты спросили у певца, почему он не принимает участие в развлекательных шоу. Данко заявил, что сложившаяся ситуация — результат происков Лолиты. По воспоминаниям знаменитости, в далеком прошлом у него был роман с Милявской, который закончился не очень хорошо. Певица считала экс-возлюбленного бездарным и оказывала на него психологическое давление.

Напомним, когда-то Милявская была участницей «Маски». Знаменитость убежден: за это время певица стала значимым лицом на проекте. Также Данко указал и на давнюю дружбу Лолиты с членами жюри. Все это позволило ему сделать важный вывод: «Она в «Маске» имеет вес».

К слову, исполнительница хита «На Титанике» никак не комментировала обвинения в свой адрес.

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