59-летняя Лолита «повела любовника в школу»: певица предпочитает мужчин помладше

Певица Лолита Милявская в шутку заявила, что сегодня все СМИ должны были кричать о том, как она «повела любовника в школу». Исполнительница хита «На Титанике» не скрывает, что предпочитает заводить отношения с мужчинами помладше. Об этом сообщает POPCAKE.

Несколько лет назад Лолита развелась с Дмитрием Ивановым. После этого она отмечала, что не будет выходить замуж еще раз. Мужчины в ее жизни нужны для удовольствия, а серьезные отношения сейчас не для нее. Все последние романы певицы довольно быстро заканчивались.

59-летняя артистка живет в свое удовольствие. Она не переживает из-за возраста и утверждает, что относится к своим годам с глубоким уважением и благодарностью.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев показал женщину, которая помогает ему в воспитании детей. 1 сентября певец проводил сына Никиту в третий класс, захватив на торжественную линейку и младшую дочь.

А теперь давайте выберем соседа, с которым вы бы ни за что не захотели оказаться на одной лестничной клетке.