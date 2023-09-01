Яркая брюнетка: Лазарев показал любимую женщину, которая помогает ему воспитывать детей

Певец Сергей Лазарев посетил школьную линейку сына Никиты не один, а в компании любимых женщин – матери и племянницы. Мужчина взял и младшую дочь Анну, которая провожала брата в третий класс.

1 сентября обычные родители и звезды шоу-бизнеса целый день публикуют фотографии с торжественных линеек в честь начала учебного года. Сергей Лазарев тоже поделился радостью и показал всю свою красивую семью. Известно, что звезда один воспитывает двоих детей – сына и дочь. Многие ожидали увидеть избранницу артиста, но в этот раз он вышел в свет с не менее любимыми женщинами.

«Лазаревы», – подписал снимки звезда.

На одних кадрах Сергей позировал с нарядными детьми, на других рядом с наследниками были мама – брюнетка в ярком наряде и розовых очках, и племянница артиста – в коротком платье с кроссовками.

Поклонники отметили, что родительница знаменитости Валентина выглядела очень счастливой. Напомним, что мама певца помогает ему с воспитанием детей. Это особенно важно, ведь артист постоянно работает – много снимается, гастролирует и дает концерты.

Ранее мы писали о том, как Филипп Киркоров отвел своего сына Мартина в новую школу. Внимательные фанаты заметили, что дочери артиста рядом с ними не было. Несмотря на это, поп-король выглядел радостным и подобрал для себя роскошный наряд.