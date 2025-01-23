«Ринопластика, подтяжка бровей и липосакция»: раскрыт секрет молодости Ренаты Литвиновой

В январе Рената Литвинова отметила свой 58-ой день рождения, однако выглядит актриса значительно моложе своих лет. К тому же, за последнее время Рената стремительно похудела, но при этом ее лицо выглядит подтянуто, без признаков осунутости. Сама звезда экрана утверждает, что моложавая, свежая внешность – результат здорового образа жизни и генетики. Не лукавит ли Рената? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

Как отметил специалист, в свои 58 лет Рената Литвинова выглядит на 42-45 лет. При этом моложавый вид имеет не только лицо актрисы, но и тело. Прежде всего, по словам хирурга, в основе такого превосходного внешнего вида действительно лежат генетические особенности и физиологическое строение. Но также Ренате помогает комплексный подход, состоящий из здорового образа жизни, косметологии и, скорее всего, пластической хирургии.