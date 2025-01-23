«Ринопластика, подтяжка бровей и липосакция»: раскрыт секрет молодости Ренаты Литвиновой
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В январе Рената Литвинова отметила свой 58-ой день рождения, однако выглядит актриса значительно моложе своих лет. К тому же, за последнее время Рената стремительно похудела, но при этом ее лицо выглядит подтянуто, без признаков осунутости. Сама звезда экрана утверждает, что моложавая, свежая внешность – результат здорового образа жизни и генетики. Не лукавит ли Рената? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.
Как отметил специалист, в свои 58 лет Рената Литвинова выглядит на 42-45 лет. При этом моложавый вид имеет не только лицо актрисы, но и тело. Прежде всего, по словам хирурга, в основе такого превосходного внешнего вида действительно лежат генетические особенности и физиологическое строение. Но также Ренате помогает комплексный подход, состоящий из здорового образа жизни, косметологии и, скорее всего, пластической хирургии.
«Скорее всего, Рената выполнила ринопластику. Сразу бросаются в глаза такие признаки, как сужение спинки и кончика носа, уменьшение его длины и подъем кончика выше, чем он был изначально. На ранних фотографиях актрисы кончик ее носа имеет округлую форму, а спинка – бульбообразное расширение и небольшую горбинку. Просто так такие особенности строения носа никуда не исчезнут. Также, если посмотреть на линию бровей Ренаты, то можно заметить, что их хвосты немного вздернуты. Это, возможно, признак эндоскопического лифтинга верхней зоны лица, но инъекции ботокса тоже несколько поднимают бровь, но не так сильно. Если посмотреть на снимки актрисы в юности, то можно увидеть принципиально другое положение бровей»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Также пластический хирург предположил, что актриса прибегала и к другим пластическим операциям. В частности, вероятно, была проведена липосакция подбородка, липофилинг скул, пластика нижних век. Как пояснил доктор Свиридов, у артистки достаточно выраженные формы, нет избытков кожи, овал лица четко очерчен. При этом он не стал исключать, что все это могло произойти и за счет похудения.
«Также, возможно, Рената усовершенствовала свою фигуру с помощью липосакции. Ведь у любой женщины есть жировые ловушки, от которых каждая хочет избавиться. Но с помощью правильного питания и спорта они, к сожалению, не уходят. А вот с помощью липосакции – легко! Более того, с возрастом эти ловушки еще более проявляются. У Литвиновой таких ловушек сейчас нет и это наводит на мысль о том, что она все-таки, вероятно, выполнила липосакцию»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Сергей Свиридов считает, что, если Рената Литвинова действительно прибегала к пластике, то операции были проведены удачно, с очень натуральным результатом. Однако, один недочет специалист все же подметил.
«Возможно, подтяжка линии бровей была выполнена с гиперкоррекцией. В своей работе я стараюсь, чтобы такого не получалось. Мне, как специалисту, заметно, что брови Ренаты вздернуты неестественно. Наверняка, и другие люди на это обращают внимание. Ведь линия бровей должна быть более плавной, натуральной. А тут такое ощущение, что подняли только хвосты бровей и все. Несмотря на это, Рената Литвинова выглядит очень молодо и естественно. Прекрасно, когда женщина в 58 лет так смотрится, и неважно, каким образом она это реализовала»
Сергей Свиридов
Пластический хирург