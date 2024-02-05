58-летняя актриса Ирина Безрукова блеснула на премьере нового фильма. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве в кинотеатре ЦДМ на Лубянке состоялась премьера фильма «Элла и черный ягуар». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Ирина. Для выхода в свет Безрукова выбрала расслабленный образ. Она надела белый свитер, черные брюки и сапоги. Ее наряд дополнили серьги, белая сумка и макияж с акцентом на губы.

Присутствующие на премьере отметили, что Ирина находится в прекрасной форме. Для этого ей пришлось отказаться от многих продуктов и напитков. Речь идет про жаренное, консервированное, сладкие соки и алкоголь.

Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала, что предлагали фанаты за ночь с ней. Подробности смотрите в этой статье.

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