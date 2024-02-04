«Мне предлагали квартиру за ночь»: актриса Ирина Безрукова сделала неожиданное признание

58-летняя Ирина Безрукова была дважды замужем. Сейчас актриса не делится подробностями своей личной жизни, но она решила рассказать, как в прошлом за ней ухаживали поклонники.

Актриса призналась: за годы карьеры ей приходилось сталкиваться с разными поклонниками. Многие из них хотели близких отношений с Безруковой и даже были готовы за это щедро заплатить.

«Мне предлагали квартиру за ночь. Я тогда сказала, что есть вещи, которые не продаются», — поделилась воспоминаниями она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Поклонник был не готов к отказу и начал предлагать другие дорогостоящие подарки. Знаменитость только посмеялась в ответ и не приняла такое предложение.

Первым мужем Безруковой был советский и российский актер театра и кино Игорь Ливанов. Их брак продлился 11 лет. У супругов родился сын Андрей, который умер в 2015 году. Вторым супругом Ирины стал артист Сергей Безруков — они расстались в 2015 году после 15 лет отношений.

Ранее Ирина Безрукова сообщила о появлении в своей жизни мужчины — духовного наставника.