58-летний шансонье Жека исполнил на концерте песню о погибшей жене Елизавете

58-летний шансонье Жека (Евгений Григорьев) исполнил на концерте песню о погибшей жене Елизавете. Артист опубликовал фрагмент выступления в соцсети.

2 ноября в Красноярске состоялся концерт Евгения, во время которого он представил хит «За все тебя благодарю» в память о погибшей жене. Официальная премьера песни запланирована на декабрь. Пока композицию нельзя послушать в Сети.

«Много вопросов поступает после того, как на концерте в Красноярске состоялась премьера песни «За все тебя благодарю». Буду ли петь ее дальше на гастролях, зависит от ваших отзывов», — высказался артист.

Напомним, жена музыканта ушла из жизни, когда ей было 37 лет.

Ранее певец Жека сообщил, что спустя год установил памятник умершей в 37 лет жене. Подробности читайте в этой новости.

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