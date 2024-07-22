«Прошел год, как ты покинула мир»: певец Жека показал могилу умершей в 37 лет жены
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Певец Жека (Евгений Григорьев) сообщил, что спустя год установил памятник умершей в 37 лет жене. Артист показал кадры с Ваганьковского кладбища в соцсети.
В 2023 году стало известно о смерти Елизаветы Крапивиной. Певец не скрывал, что тяжело переживает трагедию. Справиться с горем ему помогли дети. По словам Евгения, проститься с Елизаветой приехали люди «со всех уголков земли». Как выяснилось, спустя год Жека установил памятник возлюбленной.
В личном блоге он показал, как выглядят могила и монумент, на котором написаны слова его песни: «Унесем с собою только главное. То, что у меня и у нее».
Также артист трогательно обратился к возлюбленной и поблагодарил ее за годы совместной жизни.
«Прошел год, как ты покинула этот мир. Ты живешь самой сильной любовью и яркими чувствами в моем сердце. Благодарю за все, что было! Верю, что мы встретимся и будем вместе», — высказался певец.
Ранее сообщалось, что родственники забросили могилу Виктора Проскурина спустя 4 года после похорон. Подробности читайте в этой новости.