«Прошел год, как ты покинула мир»: певец Жека показал могилу умершей в 37 лет жены

Певец Жека (Евгений Григорьев) сообщил, что спустя год установил памятник умершей в 37 лет жене. Артист показал кадры с Ваганьковского кладбища в соцсети.

В 2023 году стало известно о смерти Елизаветы Крапивиной. Певец не скрывал, что тяжело переживает трагедию. Справиться с горем ему помогли дети. По словам Евгения, проститься с Елизаветой приехали люди «со всех уголков земли». Как выяснилось, спустя год Жека установил памятник возлюбленной.

В личном блоге он показал, как выглядят могила и монумент, на котором написаны слова его песни: «Унесем с собою только главное. То, что у меня и у нее».