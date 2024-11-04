Признать брак фиктивным: старшие дети Градского нашли способ лишить наследства его вдову Марину Коташенко

Взрослые дети умершего в 2021 году композитора Александра Градского пытаются доказать, что его молодая жена Марина Коташенко не является законной наследницей несмотря на то, что родила от музыканта двоих детей.

Семья Градского погрязла в судебных разбирательствах после его смерти, об этом сайту NEWS.ru рассказал адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы сына Даниила и дочери Марии артиста от первого брака.

«В суде находятся порядка пяти-шести дел. Это и вопрос о разделе имущества, и признание незаконным наследником вдовы Градского Марины, и некоторые другие моменты»,— пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что Градский узаконил отношения с Коташенко за месяц до смерти. При этом наследники считают, что это она заставила их знаменитого отца жениться, так как понимала, что его здоровье сильно ухудшилось.

При этом адвокат подчеркнул, что в это время Коташенко и Градский якобы жили раздельно: вдова с младшими сыновьями на даче в Подмосковье, а музыкант — в московской квартире под присмотром сиделки. На этом основании старшие наследники намерены признать брак отца и Коташенко фиктивным.

При этом Даниил и Мария стараются не акцентировать внимание на том, что с Мариной композитор прожил 17 лет. У пары родились двое детей.

Напомним, спор о разделе имущества между Мариной Коташенко и детьми композитора от прошлого брака длится несколько лет. Вдова заявляла, что никогда не подавала в суд на детей мужа – она не пытается отобрать все имущество, а всего лишь защищается от нападок второй стороны.

Ранее Марина Коташенко ответила, почему с самого начала не пошла на мировое соглашение с детьми покойного мужа. По ее словам, они не делали таких предложений, а через представителей передавали, что хотели бы получить доли младших детей артиста.