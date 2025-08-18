58-летний певец Филипп Киркоров обратился за помощью к врачам для похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Филипп Киркоров находится на отдыхе в Греции. Певец не только рассказывает про досуг за рубежом, но и делится снимками, сделанными на берегу моря. На новой публикации Филипп запечатлен в шелковом костюме, который подчеркнул изменения в фигуре. Пользователи Сети отметили, что Киркоров набрал вес.

«Отъелся. Опять поправился. Стал другим человеком», — написали подписчики.

По информации источника, Филипп переживает из-за лишнего веса, поэтому обратился за помощью к московским врачам. Якобы артист намерен привести себя в форму различными способами.

Отметим, что ни Киркоров, ни его представители не подтверждали новость.

