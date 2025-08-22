58-летний певец Филипп Киркоров не пострадал при падении на сцене «Новой волны» в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление Киркорова на «Новой волне» обернулось инцидентом. По задумке номера, певец должен был забраться на лестницу и сменить несколько костюмов. Однако, поднявшись на первую ступень, Филипп не смог удержаться на ногах и упал на сцену. Несмотря на падание, артист не растерялся и продолжил исполнение песни, после чего поднялся с помощью танцоров.

Директор певца Екатерина Успенская заявила, что Киркорову, который недавно получил ожог, удалось избежать серьезных травм.

«Главное — уметь встать после падения», — лаконично заявила представительница Филиппа.

