«Ничего твоего нам не надо»: бабушки из «Отрядов Путина» отвернулись от Киркорова

Кубанские бабушки из «Отрядов Путина» дали интервью журналисту Соряну (Сурен Каграманов), в котором порассуждали об отечественном шоу-бизнесе. Ведущий напомнил им про просьбу, с которой они обратились к певцу Филиппу Киркорову. Но женщины заявили, что после «голой» вечеринки им от поп-короля ничего не нужно.

Бабушки пару лет назад, 7 марта записали видеообращение к Филиппу Киркорову, в котором попросили артиста подарить им в преддверии Международного женского дня свои костюмы. Они отметили, что певец изменился внешне, а старые костюмы мог бы отдать им.

«Постройнел, покрасивел, голубые глаза, светлые волосы...А куда же ты денешь свои костюмы? Мы, «Отряды Путина», очень просим прислать их нам в Краснодар. Мы пуговички перешьем, юбочки сошьем, и кольца, и перья...Будем такие же красивые, как и ты», – обратились тогда к звезде женщины.

В новом интервью ведущий напомнил бабушкам про их просьбу и отметил, что Киркоров принимал участие в скандальной «голой» вечеринке. Он поинтересовался, что теперь думают об артисте участницы «Отрядов Путина».

«Сейчас бы ничего не взяли. Киркоров слышит нас? Ничего твоего нам не надо. Его вещи нам не нужны», – заявили бабушки.

