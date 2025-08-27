58-летний актер Валдис Пельш рассказал о пожаре на Останкинской телебашне. Об этом сообщает «Абзац».

27 августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел пожар на высоте 460 м. Причиной возгорания стало замыкание в силовых кабелях. В результате происшествия погибли люди, и город остался без ТВ.

Актер и телеведущий Валдис Пельш признался, что его не было в башне в момент пожара. По словам знаменитости, коллеги не испытывали волнения, находясь в горящем помещении.

«Меня тогда не было на рабочем месте, но волнения среди коллег я не почувствовал. Ничего страшного не творилось, все спокойно к этому отнеслись. Бывает», — высказался телеведущий.

Отметим, что пожар нанес ущерб состоянию телецентра и его оборудованию. На полное восстановление и реконструкцию башни ушло 7 лет.

