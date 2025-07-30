«Хотят видеть новые лица»: Сергей Соседов объяснил пропажу Валдиса Пельша с экранов

Критик Сергей Соседов объяснил пропажу с телеэкранов ведущего Валдиса Пельша. Он связал исчезновение звезды с ТВ желанием начальства видеть новые лица.

Мнение Соседова приводит издание «Абзац».

«Все решают продюсеры, мнение зрителей особо не учитывается. Может быть, сочли, что Пельш уже возрастной, и не продвигают его так, как раньше. Или же продюсеры потеряли к нему интерес», - сказал критик.

Он отметил, что по ТВ показывают «кого угодно», кто удобен продюсерам, невзирая на рейтинги. Соседов не исключил, что Пельш не нравится кому-то «наверху».

«И многие сейчас как раз хотят видеть на экранах новые лица», – заключил он.

Ранее сообщалось, что поводом для ухода Пельша из медиапространства стали личные причины. Ведущий захотел больше времени проводить с семьей.

Также продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Пельш востребован в качестве ведущего корпоративов. Заработок знаменитости составляет 2-3 млн рублей за мероприятие.