«Полет нормальный»: друг Дроздова прокомментировал новости о его тяжелом состоянии

Друг 88-летнего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг новости об ухудшении здоровья телеведущего. Он отметил, что ученый может самостоятельно передвигаться.

Мирошник отметил, что Дроздов встает и самостоятельно ходит. В последнее время телеведущий любит бывать дома, особенно он старается не выходить на улицу осенью.

«Он осень не любит, когда-то жарко, то дождь, то скользко. А когда дождь, он из дома не выходит, чтобы не поскользнуться. Так что все нормально у него. Движемся. 88 лет, а полёт нормальный», — приводит слова друга зоолога aif.ru.

Напомним, этим летом Николай перенес операцию на колене. СМИ написали, что после нее он не может самостоятельно передвигаться. Ко всему прочему, телеведущего якобы бросили взрослые дочери — они перестали навещать отца, которому приходится жить на пенсию в 40 тыс. рублей.