58-летнему певцу Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа. При заболевании в крови растет уровень глюкозы, и человек нуждается в лекарствах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певец жалуется на слабость, чувство жажды и ватные ноги. Из-за этого он пока не может вернуться к выступлениям — ближайшие запланированы только на февраль 2026. Также, как утверждает Mash, Филипп страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии.

По данным источника, заболевание у певца заподозрили после того, как он обжегся фейерверком на концерте. Раны долго не затягивались — такое бывает при диабете, поэтому медики отправили Филиппа на анализы, где догадки подтвердились. Теперь ему ежедневно колют инсулин и надеются, что в ближайшее время рана затянется.

На данный момент ни певец, ни его представители не подтверждали новость о заболевании.

