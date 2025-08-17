Фанаты заметили незарубцевавшиеся раны: Киркоров показал ожог на руке, который получил на своем концерте

Певец Филипп Киркоров получил серьезную травму во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. Из-за ожога он долгое время провел в больнице. Но даже после выписки артист не показывал до конца поврежденную руку. Лишь спустя полтора месяца он выложил в Сеть фотографии, на которых видны последствия несчастного случая.

Киркоров опубликовал несколько снимков в социальных сетях. На одном из них певец предстал перед фанатами в атласной рубашке с коротким рукавом. На фото подписчики звезды разглядели незарубцевавшиеся раны из-за ожога пиротехникой. Поклонники творчества исполнителя в очередной раз посочувствовали ему и пожелали здоровья.

«Ожоги не зажили еще... Красивый, талантливый, яркий человек с горячей кровью. Дай Бог здоровья вам и вашим близким», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что залечивший руку Филипп Киркоров улетел из России. Он отправился на свою историческую родину.