57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе дочки Ульяны от Добровского

57-летняя Рената Литвинова приняла участие в показе дочки Ульяны от Леонида Добровского. Актриса поделилась кадрами с подиума в соцсети.

Дочка Литвиновой уже несколько лет увлекается дизайном одежды. На днях девушка представила новую коллекцию в черно-белых и серых тонах. Рената Литвинова открыла показ в дерзком образе. 57-летняя актриса вышла на подиум в черном тренче, поверх которого надела белое белье. Также ее образ дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и перчатки. Рената сделала макияж с акцентом на скулы и нанесла серебристые тени.

«Большое спасибо моей семье и всем, кто помогал мне в этом году», — написала Ульяна в личном блоге.

Ранее вдова режиссера Алексея Балабанова рассказала о подаренной актрисой Ренатой Литвиновой сумке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Марина Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха скандала.