«Ни разу не вынесла из квартиры»: вдова Балабанова рассказала о подаренной Ренатой Литвиновой сумке

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева рассказала о подаренной актрисой Ренатой Литвиновой сумке. Она ни разу не вынесла аксессуар из квартиры.

Подробностями Васильева поделилась в интервью изданию WomanHit.ru.

Жена Балабанова является художником по костюмам. На вопрос, как выглядит ее гардероб, говорит, что в нем преобладают черные, белые и серые цвета. Из одежды она предпочитает платья, юбки в пол и удобные штаны.

Ярких вещей в гардеробе нет, только единственная сумка – подарок актрисы.

«Эффектная сумка из красной норки Карла Лагерфельда, подаренная Ренатой Литвиновой, но я отношусь к ней как к арт-объекту, ни разу не вынесла из квартиры, и боюсь, что этот раритет съест моль», - призналась Васильева и добавила, что ей будет жалко, если с вещью что-то случится.

Говоря о подарках Балабанова, женщина рассказала, что режиссер в начале знакомства преподнес зубную щетку, потом – кисточки для работы. Других подарков не было.

Вспоминая о жизни с режиссером, Васильева отметила, что никогда не предъявляла ему претензий. Жена готовила борщ и картофельное пюре с жареным лещом – любимые блюда Балабанова. Рестораны он не любил, отдавал предпочтение домашней еде.

Ранее сообщалось о выходе фильма, в котором режиссер предсказал свою смерть.