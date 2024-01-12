Роскошный букет и море: актриса Рената Литвинова поделилась деталями празднования дня рождения

Актриса Рената Литвинова в день своего дня рождения поделилась некоторыми подробностями празднования. Она показала фотографию букета на фоне моря: это говорит о том, что актриса находится не в Париже, а, по всей видимости, отправилась на Лазурный берег.

Литвинова сделала публикацию в своем Telegram-канале. В день рождения она показала две фотографии: букета и себя. На снимке с букетом видны море и деревья на заднем плане.

Второй снимок был сделан во время ее недавней фотосессии. Интернет-пользователи поздравили Литвинову в комментариях и восхитились стройностью тела и молодостью лица актрисы. Некоторые поклонники признавались в любви.

В декабре сообщалось, что фигура Литвиновой напугала фанатов: на одном из снимков актриса выглядела истощенной. Ее образ в топе с открытыми плечами, брюках и в сапогах на шпильке вызвал в Сети мнение, что артистке «осталось недолго». «Анорексии все возрасты покорны», - писали под фото.

Напомним, актриса живет во Франции. В Париже она играет в театре, а также занимается авторскими проектами.