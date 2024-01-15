Звездный стилист Александр Данилов прокомментировал прически блондинок Ксении Собчак и Ренаты Литвиновой

Звездный Стилист Александр Данилов оценил волосы знаменитых блондинок отечественного шоу-бизнеса Ксении Собчак и Ренаты Литвиновой. Он отметил, что качество их локонов оставляет желать лучшего.

В интервью порталу «Страсти» Данилов признался, что блонд – это дорого и очень сложно. Не каждая девушка может поддерживать красоту обесцвеченных прядей, поэтому часто бывает так, что волосы портятся и обламываются. По его мнению, на российской сцене не так много артистов, которые могут похвастаться действительно хорошими прическами. И Собчак с Литвиновой не входят в их чисто.

Александр подчеркнул, что короткие стрижки Ксении и Ренаты были сделаны не просто так. На самом деле это вынужденная мера.

«Вы заметили, да, что чем больше блонда, тем короче стрижка. Я стилист, который действует на отращивание волос. То есть я спасаю блондинок. Ко мне пришла Катя Чепик с очень плохим состоянием волос, сейчас у нее идеально все. Недавно мы познакомились с певицей ТО-МА. Я брал у нее интервью. Она еще не была в моем кресле, но волос у нее неплохой. Она подкрашивает, чтобы вы понимали, корни раз в 10 дней. Представляете, какой должен быть уровень стилиста. Я предложил ей пока свои услуги, но мы договорились, наверное, что мы запишем фит. Все-таки я сейчас лезу на сцену. Так что, что касается Ксении Собчак и Ринаты Литвиновой, все мы понимаем, что стрижка — это круто, когда у тебя длинные волосы, ты брюнетка и подстриглась коротко, как Валя Карнавал. Это имидж. А когда блондинистые волосы стригутся все короче и короче, это значит, что качество их страдает, и поэтому надо избавляться от сухости», - отметил стилист.

При этом Данилов не советует прибегать к наращиванию. Пусть лучше будут короткие волосы, нежели и без того слабые локоны утяжелять дополнительными прядками.

«То есть для объема, как Лера Кудрявцева делает, это круто. А 300 прядок вашим волосам – это тяжело. И даже 200 тяжело. Поэтому прикрепите шиньон, просто на заколку сделайте, как ходит Алена Кравец и всем рассказывают, что они натуральные. У нее все на заколках, на прищепках и натуральных там нет. Но она с одной стороны умная. Просто спасает свои волосы. Она сверху надевает аля парик, как многие звезды, и носит», - рассказал Александр Данилов.

Интервью с Александром Даниловым о блонде и волосах звезд читайте на сайте «Страсти».