57-летняя певица Лада Дэнс продолжает делать капельницы спустя 3 месяца после ДТП. Об этом сообщает StarHit.

В августе 2023 года артистка попала в ДТП. Как выяснилось, Лада до сих пор не может восстановиться после аварии. На данный момент она проходит реабилитацию: ей делают капельницы, аппаратные процедуры. Несмотря на полученные травмы, певица быстро приступила к работе. Вот почему она посещает врачей тогда, когда у нее есть свободное время.

По словам Дэнс, ее самочувствие постепенно улучшается: она уже занимается спортом и «потихоньку» возвращается к танцам. «Было непросто, но я рада, что мой организм восстанавливается. Меня все устраивает», — высказалась Лада.

Также артистка поблагодарила поклонников, которые переживали за ее здоровье. Дэнс отметила, что для нее важна поддержка публики. Это ей в очередной раз доказало, что она «нужна людям».

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