«Высший пилотаж»: Лада Дэнс рассказала, что у нее есть мужчина

Исполнительница Лада Дэнс призналась, что состоит в отношениях. Певица дала откровенное интервью mk.ru и рассказала о том, что происходит в ее жизни.

По словам артистки, на данный момент у нее есть мужчина, но она скрывает его личность. Лада не хочет, чтобы к ее отношениям было приковано внимание со стороны. Звезда признается, что даже не любит об этом говорить.

«Поверьте, все идет от желания женщины быть любимой и любить. И именно это чувство всегда окрыляет нас! Прекрасно, когда есть любовь к себе, но высший пилотаж, когда ты сама любишь и любима! От всего сердца желаю каждой женщине такой настоящей любви», — поделилась артистка.

Певица дала совет женщинам, чтобы они работали над собой и стремились к своей цели. А еще звезда уверена, что самый счастливый человек тот, кто получает удовольствие от своей работы.

Ранее исполнительница раскрыла подробности своего восстановления после автомобильной аварии. Лада Дэнс призналась, что у нее были подобные ситуации, но она никогда не рассказывала о своих травмах так открыто. Теперь она решила не молчать и делиться с фанатами своими переживаниями. Она также вспомнила, как сбежала из больницы на костылях ради выступления и танцевала на одной ноге.