«Можно было бы подождать»: Безрукова влезла в долги ради недвижимости

Ирина Безрукова въехала в новый дом, из-за которого она взяла кредит до 2036 года. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог актрисы.

Летом 2023 года артистка сообщила, что приобрела загородный дом в Подмосковье. Спустя несколько месяцев она смогла в него въехать: Ирина там проживает по выходным, а в будние дни остается в столичной квартире.

По словам Безруковой, она приобрела недвижимость в кредит, который будет выплачивать до 2036 года. Ирина призналась, что это мотивирует ее «продуктивно работать».

«Можно было бы подождать, накопить денег и взять за наличные, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим», — высказалась артистка.

На сегодняшний день Безрукова является одной из самых востребованных актрис. Она играет в театре, снимается в кино и принимает участие в различных шоу.

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