Ведущая Екатерина Андреева попала в черные списки в нескольких казино

Ведущая новостей Екатерина Андреева сообщила, что внесена в черный список в нескольких казино. Это связано с тем, что она постоянно выигрывает.

«Я в казино не играю. Но если я играю, я выигрываю. И я стою в черном списке в нескольких казино», - поделилась ведущая Первого канала в интервью Светлане Бондарчук.

Андреева уверяет: она всегда играла честно, а результаты удавалось угадывать. При этом телеведущая отрицательно относится к игромании и считает, что азартные игры приводят к разложению личности.

В том же интервью Андреева рассказывала про внезапный уход из программы «Время» в 2009 и 2018 годах. Диктор заявила, что это «внутреннее дело» и «секрет». По ее словам, причин никто не знает – она приняла решение не раскрывать данную информацию.

Также Андреева не сообщила, из-за чего вернулась вести программу. На это ведущая заявила, что ее «просто вернули», и привела фразу «спасибо, что не расстреляли».