«Спасибо, что не расстреляли»: ведущая Екатерина Андреева рассказала об уходе с Первого канала

Ведущая Екатерина Андреева отказалась раскрывать причину ухода с Первого канала. Об этом она сообщила на YouTube-канале "Света вокруг света".

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева пришла на интервью к Светлане Бондарчук. Одной из самых интересных тем беседы стали причины внезапного ухода ведущей из программы «Время» в 2009 и 2018 годах. В первом случае сообщалось, что Андреева поругалась с руководством канала из-за нового графика работы, а во втором она по неизвестным причинам перешла работать на спутниковый канал холдинга.

Впрочем, говорить о том, почему она уходила из эфира, Андреева отказалась.

«Это секрет и никто причин не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила она.

Не рассказала телеведущая и о том, благодаря чему она вернулась в программу «Время».

«Я не могу сказать, что не справились. Просто вернули. Знаешь, как на одном из домов в одной из стран, где разное бывает, написано: „Спасибо, что не расстреляли“», — пошутила ведущая.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Андреева раскрыла, почему с ней не общается Никита Михалков.