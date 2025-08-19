57-летний продюсер Максим Фадеев создал нейросетевой клип за 10,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Метаверсище и ИИще.

По словам Максима, 70% визуального контента было создано ИИ, а оставшаяся часть — вручную художниками.

«Бюджет — около 10,3 миллиона рублей. Это раз в пять дешевле, чем если б мы делали по старинке, с CGI и кучей техники. Нейросети сэкономили нам много денег на технике, декорациях и команде», — сообщил продюсер.

Фадеев признался, что в ходе работы команда столкнулась с трудностями. В первую очередь, для того, чтобы добиться реалистичной мимики главной героини, пришлось воспользоваться снимками корейской актрисы, участвовавшей в создании цифрового двойника.

По словам продюсера, он доволен итоговым результатом.

«Мы сделали первый в России клип с цифровыми двойниками, которые выглядят как живые, и все за две недели вместо полугода. Наши нейросети, которые мы делали с ИИ-кластерами, дали нам что-то особенное — такого не сделаешь на готовых инструментах», — заявил он.

