«Мириться не стали, да и воевать устали»: Максим Фадеев о конфликте с Игорем Крутым

Продюсер Максим Фадеев высказался о многолетнем конфликте с композитором Игорем Крутым. Он заверил, что давно не держит зла на коллегу.

«Помните "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"? Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — написал Фадеев в своем Telegram- канале.

При этом Фадеев подчеркнул, что суть конфликта помнит, но погружаться в детали не собирается.

«Игорь Яковлевич думает, что я на него обиделся. Хочу развеять все сомнения. Я совершенно не обижен, я об этом всем забыл и давно. Суть конфликта-то я, конечно, помню, но погружаться в это не хочу - эта история уже поросла миллиардами версий», - заключил продюсер.

В 2019 году Максим Фадеев заявил, что перестал сотрудничать с Игорем Крутым и навсегда вычеркнул его из своей жизни после конфликта, разгоревшегося в далеком 2014 году из-за совместного проекта.

В недавнем интервью Лауре Джугелия Игорь Крутой упомянул о конфликте, но также отказался обсуждать детали.

Ранее Игорь Крутой признался, что в 2024 году пытался вернуть певца Андрея Губина на сцену, так как чувствовал за собой вину перед ним из-за шуточной песни, написанной совместно с Игорем Николаевым.