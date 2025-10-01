57-летний певец Леонид Агутин задолжал налоговой 1,5 миллиона рублей

Певец Леонид Агутин оказался налоговым должником. Федеральная налоговая служба выставила ему счет на 1,5 миллиона рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», задолженность начислена на счет индивидуального предпринимателя (ИП), открытого на имя исполнителя хита «Босоногий мальчик».

Если долг не будет погашен, Агутину может грозить не только блокировка счета, но и запрет на выезд за границу.

Ранее Леонид Агутин признался, что может быть очень жестким на работе. Он позволяет себе накричать на персонал, но только в том случае, если работа выполнена плохо или случаются задержки в графике. Исполнитель подчеркнул, что спокойствие и добродушие он старается оставлять в пределах дома.

Сообщалось также, что 56-летняя певица Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике в России. В 2022 году она перестала вести публичный образ жизни, а их с Агутиным дочь живет в США.