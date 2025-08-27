56-летняя Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике

56-летняя певица Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. С мужем Леонидом Агутиным она посетила церемонию закрытия конкурса «Новая волна».

Певица выбрала для выхода брюки с высокой талией и белую блузку с глубоким декольте. Ее супруг был в черном костюме и белой рубашке с галстуком.

Последние годы Варум перестала вести публичный образ жизни. Певицу редко можно встретить на светских мероприятиях, поэтому любое ее появление становится настоящим событием.

Варум и Агутин женаты с 2000 года. Их свадьба прошла в Венеции. Супруги воспитывают дочь Елизавету, девушка живет в США. Год назад бойфренд сделал ей предложение, но дата свадьбы не наначена.

В августе Елизавета залезла по стене на здание в Лос-Анджелесе. Стоящие внизу люди подстраховывали девушку, чтобы та не упала.