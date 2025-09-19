«Надо давать по щекам»: Леонид Агутин рассказал о срывах на работе

Певец Леонид Агутин признался, что может быть очень жестким на работе. Исполнитель хита «Босоногий мальчик» подчеркнул, что спокойствие и добродушие он старается оставлять в пределах дома.

«Надо давать по щекам, образно говоря. Не могут сообразить, куда пойти, где что поставить, какой задать свет и так далее. Я, бывает, разношу нормально, таким бываю суровым. Но потом жалею», — поделился Агутин в шоу Aleko in my bag.

Певец признал, что у него случаются срывы, когда он позволяет себе накричать на персонал, но только в том случае, если работа выполнена плохо или случаются задержки в графике.

«Бывает, я покрикиваю, когда вижу, что человек находится в ступоре», - пояснил муж Анжелики Варум.

Ранее Леонид Агутин оправдался после того, как отчитал начинающего журналиста на светском мероприятии. Артист отметил, что из этого сделали хайповую историю, вырезав момент с причиной раздражения исполнителя.